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    新北勇消吳恩碩殉職！消防大隊臉書頭貼換一盞蠟燭哀悼

    勇消吳恩碩殉職，新北第四大隊晚間將官方臉書頭貼更換成黑暗一盞蠟燭，瞬間湧入同仁及網友留言哀悼。（翻攝新北消防四大隊臉書）

    勇消吳恩碩殉職，新北第四大隊晚間將官方臉書頭貼更換成黑暗一盞蠟燭，瞬間湧入同仁及網友留言哀悼。（翻攝新北消防四大隊臉書）

    2025/07/08 22:57

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局消防員吳恩碩今在新店廣興橋下北勢溪，執行搜救溺水失蹤任務時，因橡皮艇翻覆遭捲入溪水中，急救至晚間8時1分不幸殉職，隸屬的第四救災救護大隊，也將官方臉書更換成黑暗中的一盞蠟燭，底下留言許多同仁及網友哀悼「學長任務結束、一路好走」。

    警消調查，58歲陳男今天下午與4名友人，在台電桂山發電廠下游廣興橋北勢溪，不顧「上游水壩隨時會放水」禁止戲水告示，下水玩SUP立槳，而陳男在攔砂壩附近，遭湍急水流沖失去蹤影。

    消防救難人員獲報趕抵後，吳員等5人的橡皮艇負責搜索，但就在靠近攔砂壩時，遭到上游湍急溪水沖翻，其他同仁見狀將吳員等人救起，其中蕭、柳員被水嗆到送北市萬芳醫院，但吳、張員及曹姓義消皆失去呼吸心跳，分別送往慈濟及新店耕莘醫院搶救，經搶救吳員不幸殉職，張、曹則恢復呼吸心跳，轉往加護病房急救。

    而新北消防第四大隊晚間得知同仁殉職後，將官方臉書頭貼更換成黑暗一盞蠟燭哀悼，瞬間湧入許多同仁及網友紛紛留言「任務完成 一路好走」、「辛苦了…謝謝一生奉獻」、「好難過，消防弟兄一路好走」、「這些英雄您們真的太偉大了，非常痛心失去您們」、「消防英雄，一路好走」。

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