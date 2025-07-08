再接再厲！7/8 大樂透、今彩539頭獎皆摃龜

7月8日開獎的大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎也摃龜。（本報合成）

2025/07/08 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月8日開獎的第114000165期今彩539頭獎、第114000068期大樂透頭獎均摃龜。

第114000068期大樂透中獎號碼「06、08、12、14、25、35，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共76注中獎，每注可得3萬267元；肆獎共135注中獎，每注可得1萬954元；伍獎共3791注中獎，每注可得2000元；陸獎共3616注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4080注中獎，每注可得400元；普獎共5萬9769注中獎，每注可得400元。

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第114000068期49樂合彩中獎號碼為「06、08、12、14、25、35」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共257注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4848注中獎，每注可得1250元。

第114000165期今彩539中獎號碼為「03、04、24、27、33」。頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共6055注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7452注中獎，每注可得50元。

第114000165期39樂合彩中獎號碼為「03、04、24、27、33」。四合開出6注，每注可得21萬2500元；三合共314注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1007注中獎，每注可得1125元。

第114000165期3星彩中獎號碼為「456」。壹獎共107注中獎，每注可得5000元。

第114000165期4星彩中獎號碼為「2670」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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