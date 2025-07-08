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    土城家暴男當街砍殺妻子、小姨子 收押禁見

    土城家暴男遭收押禁見。（資料照）

    土城家暴男遭收押禁見。（資料照）

    2025/07/08 22:12

    〔記者王定傳／新北報導〕46歲謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，昨開車在新北市土城區撞倒騎機車雙載的妻子、小姨子後，再持刀下車當街砍死姊妹，新北地檢署今日依違反家庭暴力防治法及刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串、滅證及反履實施之虞，聲押禁見謝男；新北地院今晚近10時裁定謝男收押禁見。

    法官訊問後，認為謝涉犯刑法殺人罪、家庭暴力防治法違反保護令罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，有事實足認為有逃亡、串證、滅證及反覆實施之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押，並禁止接見通信。

    據悉，謝男有多次家暴前科紀錄，張女6月25日取得緊急保護令，怎料，謝男5日違反不得接近張姓妻子規定，前往張女住處要搬走私人物品，期間又與張女口角，他怒摔東西咆哮，張女報警，警方依違反保護令將謝男送辦，新北地檢署6日予以無保請回。

    謝男昨上午前往新北地院開謝妻5月聲請的通常保護令審核庭後，竟前往謝妻家附近埋伏，見其妻及小姨子騎機車雙載出門，開車衝撞，持水果刀、小鋁棒對2人狠砍10多刀後才開車逃逸。

    檢警組成專案小組鎖定謝男行蹤，謝發現被警方尾隨，隨即奔往向彰化分局伸港派出所投案聲稱自己有精神病企圖卸責。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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