林蔚山夫婦涉華映財報不實無罪確定 高檢聲請再審獲准

大同前董事長林蔚山夫婦等人被訴華映財報不實無罪確定，但高檢署以「新事實」為由，聲請再審獲准。（記者楊國文攝）

2025/07/08 21:52

〔記者楊國文／台北報導〕前大同集團董事長林蔚山、林郭文艷等人，被訴涉未揭露華映集團投資中國華映科技19項承諾事項，涉違證交法，全案獲判無罪確定。高檢以「新證據」為由，聲請再審，高等法院認定符合再審要件，加上本案所涉法益重大，影響廣大投資人權益，裁定准予再審。

台北地檢署起訴稱，華映公司2001年起規劃在中國上市未果，改以收購閩東電機股權借殼上市，2007年透過轉投資公司作價取得閩東電機股權，依中國證監會要求，大同與華映公司出具19項承諾事項，包括在大尺寸液晶面板投產前，不得減持華映科技股票；若關聯交易未壓低至30%以下，須確保淨資產收益率達10%以上等內容。

請繼續往下閱讀...

2009年間，中國證監會核准收購案，隔年完成股份交割，華映公司取得閩東電機經營權，隨後將閩東電機更名為華映科技。

北檢偵查認為，林蔚山、林郭文艷、華映前總經理林盛昌、前財務長簡永忠、汪志成等5人，未在2010年第1季至2018年第3季大同與華映公司財報中，揭露這些重大契約承諾，依違反證交法起訴。不過，北院、高院均認定，無證據證明林蔚山、林郭文艷等5人主觀上有隱匿承諾的故意，判決林蔚山等5人均無罪，全案於2022年無罪確定。

高檢署今年6月間以「新證據」為由，向高等法院聲請再審。

高檢署主張，依據財務會計準則公報等規定，企業與關係人有重大交易事項發生，應於財報中揭露，部分承諾事項涉及華映公司與重要關係人的交易資訊與條件，且金額超過1億元，並未依法揭露；原確定判決認定部分承諾事項涉及重大關係人的負債事項，亦應揭露。

高檢署認為，原確定判決未詳盡調查，依據新事實，林蔚山等人涉違反證交法應受有罪判決，因此聲請再審。

高院審理後認為，依高檢署聲請再審提出的新事證，足以動搖原確定判決的事實基礎，加上本案所涉法益重大，影響大同、華映公司股東及廣大投資人權益保護，檢察官聲請再審有理由，裁定准予再審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法