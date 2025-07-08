颱風剛走！ 2女遊客基隆海岸戲水受困 靠手機手電筒「導航」獲救

台北市柯姓與陳姓女子晚間在基隆市中正區海豹岩海域戲水時，遇漲潮受困海豹岩，一度危急。基隆市消防局出動橡皮艇將2人救上岸。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/08 21:37

〔記者林嘉東／基隆報導〕丹娜絲颱風才剛離開台灣，又傳出有民眾在海邊戲水受困，柯姓與陳姓女子今（8日）晚間近7時許，在基隆市中正區大坪海岸戲水時遇到漲潮，一度受困海豹岩。基隆市消防局獲報指引柯女2人打開手機手電筒功能，讓操駕消防救生艇馳援的消防隊員循著燈光，找到2人受困的礁岩，平安將2人救上岸，虛驚一場。

丹娜絲颱風襲台，在中南部地區造成災情，北部地區雖然未直接受到衝擊，仍發生民眾海邊戲水受困。基隆市消防局今天晚間6點57分獲報，基隆市中正區大坪海岸有2名女子戲水時遇到漲潮，受困海豹岩海域。基隆市消防局第一大隊緊急出動橡皮艇馳援，消防隊員趕往救援途中，119勤務中心隊員持續與受困女子聯繫，並與2人加LINE，確定2女子受困海域。

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119勤務中心隊員在救生艇出海後，聯繫受困女子打開手機手電筒功能，透過燈光指引消防隊員找到2人受困礁石後，搶灘上礁石，成功將2人救上救生艇，並於晚間8時48分將2人平安載返八斗漁港。

警方調查，戲水受困的43歲柯姓女子與45歲陳姓女子，都是來自台北市的遊客，2人因不熟悉當地海域、地形與漲退潮時間，才會受困海豹岩，還好消防隊員及時搭救，化險為夷。

台北市柯姓與陳姓女子晚間在基隆市中正區海豹岩海域戲水時，遇漲潮受困海豹岩，一度危急。基隆市消防局出動橡皮艇將2人救上岸。（記者林嘉東翻攝）

台北市柯姓與陳姓女子晚間在基隆市中正區海豹岩海域戲水時，遇漲潮受困海豹岩，一度危急。基隆市消防局出動橡皮艇將2人救上岸。（記者林嘉東翻攝）

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