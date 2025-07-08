放火燒你家！ 竹市民政處長施淑婷今報案稱遭網友恐嚇

才因大罷免發文要被反共網紅八炯告，新竹市府民政處長施淑婷今在臉書發文稱已向警察局報案，並出示網友言論，稱遭網友言語恐嚇。（照片取自施淑婷臉書粉專）

2025/07/08 21:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府民政處長施淑婷日前才因在臉書發文稱「太離譜了！原來大罷免是為了保障賴清德順利執行戒嚴」，遭反共網紅八炯發文稱施淑婷對專訪內容斷章取義，將對施提起告訴。結果施淑婷今天先到竹市警察局報案，稱遭網友發出人身恐嚇言論，內容包括「要放火燒你家」、「捅死你」等暴力威脅。施淑婷說，會報案就是希望警方依法處理，並譴責任何形式的網路暴力與恐嚇行為。

施淑婷說，對任何事物始終保持開放態度，願意傾聽不同意見，但暴力威脅已嚴重逾越言論自由的界線，侵害她與家人的人身安全，絕不能容忍。對網路上有人對她的人身攻擊及言語暴力恐嚇絕不姑息，而報案行動是為了自身安全，更是為了守住社會對法治與安全的基本期待。她也呼籲，當權者應正視此一情況，出面譴責暴力言行，遏止網路仇恨繼續滋長。她也會堅守崗位，絕不因任何恐嚇退縮，且會拒絕暴力、守護民主。

請繼續往下閱讀...

施淑婷今天也在臉書發文稱已向警方報案，原因是「有網軍在threads上公然放話說要用恐怖主義來殺我，放火燒我家，拿刀捅死我」，施淑婷稱「當我平常是吃素的吧？」她已向市警局完成報案程序，並出示網友在網路對她的言論恐嚇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法