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    囂張毒蟲試射霰彈槍轟鄰宅 警起出168發子彈如火藥庫

    南投水里有毒蟲朝鄰居開霰彈槍試槍，警方持盾牌攻堅壓制陳男，並起出168發霰彈槍子彈。（集集警方提供）

    南投水里有毒蟲朝鄰居開霰彈槍試槍，警方持盾牌攻堅壓制陳男，並起出168發霰彈槍子彈。（集集警方提供）

    2025/07/08 19:09

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉郊區民宅，50歲陳姓毒蟲昨（7日）晚在家試霰彈槍，並囂張地往對面鄰居2樓開槍，導致神明廳留下4個彈孔淪為蜂窩，轄區集集警方獲報以優勢警力攻堅，不僅壓制陳嫌，還起出168發霰彈槍子彈，偏鄉民宅有如火藥庫，令警方大吃一驚，訊後除依槍砲等罪送辦，也將追查槍枝來源。

    集集警方表示，7日晚間有民眾通報自家傳出莫名聲響，並在2樓神明廳發現4個疑似彈孔的孔洞，當時獲報隨即調集警力前往偵辦，經查訪後，發現對面民宅的陳男涉嫌重大，便上前要求受檢，但陳拒絕配合，甚至現場員警在與陳男對峙時，還目擊到持有長槍，並作勢揮舞刀械。

    之後找來陳男家屬出面安撫，深夜趁陳男與家屬談話時，立即以優勢警力持盾牌壓制陳男，並卸除其槍枝刀械，最後才束手就擒，惟事後搜查除查獲1把霰彈槍，竟還起出霰彈槍子彈168顆，以及安非他命玻璃球吸食器、長刀等，令偵辦員警嚇一大跳。

    警方說，經調查，陳男當時是在家朝著對面2樓擊出1發霰彈，才會在鄰居神明廳留下彈孔，鄰居也說只有聽到1個巨大聲響，惟陳男對於槍枝來源交代不清，並宣稱只是用來打獵，但因起獲彈藥數量驚人，訊後除依槍砲、毒品等罪送辦，也將持續溯源擴大追查。

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    南投水里鄉有毒蟲朝鄰居開霰彈槍試槍，造成鄰宅神明廳留下彈孔。（集集警方提供）

    南投水里鄉有毒蟲朝鄰居開霰彈槍試槍，造成鄰宅神明廳留下彈孔。（集集警方提供）

    南投水里有毒蟲朝鄰居開霰彈槍試槍，警方以優勢警力攻堅，順利壓制陳男。（集集警方提供）

    南投水里有毒蟲朝鄰居開霰彈槍試槍，警方以優勢警力攻堅，順利壓制陳男。（集集警方提供）

    南投水里有毒蟲朝鄰居開霰彈槍試槍，警方持盾牌攻堅壓制陳男，並起出168發霰彈槍子彈。（集集警方提供）

    南投水里有毒蟲朝鄰居開霰彈槍試槍，警方持盾牌攻堅壓制陳男，並起出168發霰彈槍子彈。（集集警方提供）

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