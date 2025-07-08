微軟加入維安合作行列 協助偵破網路恐嚇威脅案件

警政署。（記者邱俊福攝）

2025/07/08 21:01

〔記者劉慶侯／台北報導〕近期各種針對政府機構或官員及民意代表的恐嚇威脅信件不斷，且煽動性愈發激烈，警政署為迅速偵破案件，即時遏阻嫌犯不法作為，已與各國際媒體平台建立對應窗口，以便協助警方調查涉嫌者身分或IP位置。目前，微軟（Microsoft）也已積極與警政單位配合，成為維護國內網路安全的最後一塊拼圖。

據了解，隨著網際網絡和媒體平台盛行，民眾可利用留言或EM電子郵件功能，快速傳遞和散播訊息。若一旦被有心民眾利用，也會製造恐慌或其他不良反應。

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由於國內近期有許多民眾為紓發情緒，或有其他意圖，針對政府首長、官員、民意代表或特定對象，利用網路平台寄發極具威脅性的電子郵件或留言、貼圖等行為，已引發社會不安情緒或模仿效應。

警政署等單位為此，特別與臉書（Meta）、谷歌（Google）、脆（Threads）、IG（Instahram）等國際知名的網路社群平台建立起對窗口，一旦警方有接獲類似報案，便可互相透過對應窗口作連繫，平台便在一日之內調閱、提供資料，讓警方得以快速循線偵破案件。

相對的，警方與各國際網路平台協議符合快速調閱資料的條件為：急難救助（如自殺）、恐嚇維安（放置炸彈、人身性命威脅），具急迫性案件等，方可透過對應窗口作協調。

而立法委員沈伯洋、台北市議員許淑華，6月間分別接獲歹徒利用透過微軟郵件outlook系統寄發的恐嚇電子郵件，文字內容描述血腥和煽惑性，甚至直指要在內湖捷運、陸委會、自由廣場，放置、引爆炸彈。

由於歹徒恐嚇意味非常明確，北市警信義分局、北市刑警大隊成立專案小組，緊急向「微軟公司」投單，要求調閱涉案outlook電子郵件申請登記人資料，但均如石沈大海。因微軟outlook在台沒有一個正式窗口，刑事局也沒有對應窗口，因此甚少即時回應，致使許多案件被迫延滯或成呆案。

近日，經微軟美國與台灣公司均接獲訊息，目前已透過管道積極與警政署相關單位建立對應窗口，並已與北市警刑警大隊、信義分局聯繫，協助警方共同打擊不法犯罪，以免網路平台淪為罪犯隱身幕後為惡的工具。

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