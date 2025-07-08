京華城案彭振聲改7/24作證

前台北市副市長彭振聲。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/07/08 18:07

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今天傳訊北市都委會2名公務員胡方瓊、郭泰祺作證，庭訊後審判長預告近期將傳喚的證人，定7月17日傳喚東森集團總裁王令麟作證，而原定10日作證的台北市前副市長彭振聲，因其妻墜樓過世，合議庭考量他逢家庭重大變故而延期，經律師轉達，彭振聲選擇於7月24日作證。

合議庭指出，由於10日彭振聲的作證延期，因此後天改為勘驗北市都發局、都委會3場會議紀錄與逐字稿，法官透過律師向彭振聲轉達詢問可作證日期，不勉強近期應訊，彭振聲在法院提供的數個日期當中，選擇於7月24日作證。

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因此，原排定24日作證的都發局時任專委張立立，合議庭將以最速件通知張，於下週二（7月15日）提前到庭作證，若張無法到庭，則仍將依原審理計畫傳喚企業家黃海清作證。

7月15日證人訊問完畢後，將進行前台北市長柯文哲、威京集團主席彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗4人的延押訊問。4人的押期將於8月1日期滿。

7月17日排定王令麟到庭作證，說明與柯文哲隨身碟中「工作簿」excel檔案中載明「2022/10/1、王令麟、500、高虹安、經理人邱佩琳」的關係，說明他與柯文哲的金錢關係。

彭振聲妻子過世後，彭取消7月10日作證，北院曾聯絡王令麟能否提前於7月10日作證，王回稱沒辦法，並稱17日他也要請假，但法官命他必須提出具體的無法到庭事由，法院才可能准予請假；審判長今表示，王令麟已回覆可如期於17日到庭作證。

王令麟在偵查期間，曾到北檢作證證稱，現任基隆市副市長邱佩琳向他說，民眾黨沒錢、沒人，希望他可以幫忙捐款；而台北市長室前主任謝明珠也證稱，她詢問東森高層募款意願，對方回覆若柯文哲不小心當上總統，所以還是捐一下。

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