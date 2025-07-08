涉不實契約掏空大同上億元 檢調約談林郭文艷

檢調今日約談大同前董事長林郭文艷（圖右），另提訊在押中的大同前董事長林蔚山。（資料照）

2025/07/08 17:44

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，大同時任董事長林蔚山與林郭文艷夫妻，涉夥同員工，在2020年市場派入主前，與3家公司簽署不實廣告行銷或技術顧問等契約，以此掏空公司上億元，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，搜索林郭等人住處等10處，另提訊在監的林蔚山，約談10人到案，全案朝違反證券交易法及洗錢防制法等罪嫌偵辦。

林蔚山被控因個人投資的通達國際股份有限公司虧損，私自挪用大同資金挹注，導致大同損失17億多元，林蔚山被判刑8年定讞，並於2019年6月間發監執行；林郭文艷則是在2018年2月，接掌大同公司董事長，後轉任榮譽董事長，直至2021年10月解除職銜。大同公司的現任董事長為王光祥。

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檢調獲報，林蔚山與林郭文艷夫妻涉夥同員工，在2020年市場派入主前，與3家公司簽署不實廣告行銷或技術顧問等契約，以此掏空公司上億元。

檢察官今日指揮台北處，搜索林郭文艷等人住處等10處，另提訊在監的林蔚山，合計約談林蔚山、林郭文艷、大同公司前財務長彭文傑、前秘書莊瓊鑾、趙姓前法務長等10人，全案朝違反證券交易法非常規交易、特別背信，以及洗錢防制法洗錢等罪嫌偵辦。

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