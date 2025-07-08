台中狼師偷拍女童如廁 狡辯「拿手機撿東西」判4年2月

台中林姓代理教師，前年涉嫌在女廁偷拍女童如廁，但林男審理時矢口否認，台中地院認女童證詞可信，判處4年2月徒刑，可上訴。（記者陳建志攝）

2025/07/08 19:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中某國小林姓代理教師，前年9月涉嫌躲在學校廁所內，持手機偷拍女同學如廁，女同學發現鏡頭嚇到，回到教室跟導師說：「學校有變態」，不過導師一起到廁所時林男已離開，事後報警查獲林男，不過林男辯稱是上大號玩手機否認偷拍，因女童指證歷歷，法官依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪判處4年2月徒刑，可上訴。

判決指出，台中某國小林姓代理老師，2023年9月11日下午2點多，躲在學校男女共用的性別友善廁所內，一名女童進入如廁，同學在外面等候，女童卻發現1支手機從隔壁廁所隔板下將鏡頭伸過來偷拍，嚇得趕緊結束如廁穿起褲子，並呼叫等候的女同學一起離開。

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兩人回到教室，女同學大喊「老師，學校有變態」，將上情告訴導師，導師帶著女同學到廁所查看，不過林男已經逃離，校方調閱監視器後發現林姓代理老師涉案，立刻向警方報案而查獲。

林男審理時辯稱，案發當時在廁所內上廁所，準備要脫褲子時，要拿手機出來，過程中印章掉到地上，當時在上大號、玩手機遊戲，所以沒有馬上將印章撿起來，後來左手持手機，用手機往左後方撿印章，否認有持手機偷拍女學生上廁所。

法官審理時，女童表示看到的是半支手機跟一點點手指頭，且因為手機固定在隔板下方，並不是在撿東西，因前後供述均一致，並無矛盾，證詞可信。

法官考量，林男未承認犯罪，也未彌補女童所受損害，依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪，判處4年2月徒刑。

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