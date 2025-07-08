京華城案》北市前都委會幕僚郭泰祺作證：應曉薇曾關心排會進度

台北地方法院今審理京華城案，傳喚在押被告前台北市長柯文哲（左前）、國民黨台北市議員應曉薇（右後）。（記者陳逸寬攝）

2025/07/08 18:04

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院今（8）日續審京華城容積率圖利案，上午傳喚台北市都委會前技正胡方瓊作證，下午則由前都委會幕僚郭泰祺出庭。檢方聚焦郭泰祺是否曾受上級或議員壓力，並訊問其對京華城案是否符合法規申請加給容積等問題；郭表示，台北市議員應曉薇曾關心排會進度，希望會議趕快進行。

郭泰祺為國立政治大學地政系畢業，2017年起於台北市都市計畫委員會服務，負責資訊安全、都市計畫案件資料整理、提供委員審查意見及例行會議召開等事務，2024年間轉任新北市政府捷運工程局，今以證人身分協助釐清京華城案研議過程。

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檢方訊問，郭泰祺是否參與京華城容積率審議案？郭回應，他曾在現場但並非案件承辦人；檢方追問，當時與其他都委會人員共處辦公室，是否曾感受到上級施壓？

郭泰祺供稱，確有議員（指應曉薇）關心排會進度，並表達希望趕快來開會的心聲，亦曾見過前都委會執行秘書劉秀玲，與時任市都委會委員兼府會聯絡人蔡立睿被叫入應曉薇的辦公室。

就京華城公司當時狀況，檢方指，是否符合法規申請加給容積？郭泰祺思考片刻後，回應稱，「我認為可以。」

庭審期間，沈慶京的辯護律師數度質疑檢方引用劉秀玲的筆錄對證人進行誘導，並表示證人供述應不受前述供詞影響。

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