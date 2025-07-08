為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被詐346萬！她報警釣出車手 3馬籍男想「黑吃黑」也栽了

    八德警分局計誘逮捕詐團車手與在旁企圖黑吃黑的3名馬來西亞籍男子。（記者余瑞仁翻攝）

    八德警分局計誘逮捕詐團車手與在旁企圖黑吃黑的3名馬來西亞籍男子。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/07/08 19:43

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊姓婦人今年2月間誤信網路假投資廣告加入「投資股票保證獲利」，被騙走346萬元加入投資，想領取獲利時，詐團要求得再投資1000萬元才能領，楊婦報案配合警方將計就計，4月10日誘出詐團派出陳姓車手在八德區1家超商前交款，員警當場拘捕陳男到案，並拘捕在旁伺機動手「黑吃黑」行搶的3名馬來西亞籍男子，起出辣椒水與手機等物，訊後送辦；桃園地檢署近日偵結依組織犯罪防制條例、詐欺未遂、偽造文書、預備強盜、洗錢等罪嫌起訴4人。

    檢警調查，楊姓婦人誤信網路假投資廣告加入詐團成立的「台聯國際投資公司」APP，詐團誆稱「投資股票保證獲利」，楊婦2月間陸續交付346萬投入操作，詐團宣稱投資有獲利，但楊婦欲領回獲利時，詐團卻要求須再投資1千萬元才能領取，楊婦驚覺受騙向八德警分局報案，配合警方向詐團討價還價面交金額降為700萬元。

    警方組成專案小組積極辦案，4月10日中午約出炸團派遣陳姓車手前往八德區豐田路1家超商前面交700萬元投資款，警方布置大批便衣警力埋伏，順利制伏現身取款的陳姓車手到案；埋伏員警另發現附近有3名男子行跡鬼祟，上前盤查起出包括2瓶辣椒水與手機等物，經查證3男為尹姓、任姓、劉姓的馬來西亞籍人，3人供稱聽從詐團其他成員指示，要趁陳姓車手取得面交款時，佯裝刑警現身以辣椒水噴灑黑吃黑強盜贓款，不料陳取款時被警方當場查獲，3人準備逃離時也被員警查獲。

    檢察官調查後，依被害人指證、現場照片、贓款及扣案辣椒水、手機等證物，偵結依組織犯罪防制條例、詐欺未遂罪嫌、偽造文書、預備強盜與洗錢等罪嫌起訴陳男及3名馬籍男。3馬籍男目前均仍在押。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    桃園市楊姓婦人準備700萬元，報案計誘炸團車手面交。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市楊姓婦人準備700萬元，報案計誘炸團車手面交。（記者余瑞仁翻攝）

    假投資詐騙集團車手的識別證被警方扣案。（記者余瑞仁翻攝）

    假投資詐騙集團車手的識別證被警方扣案。（記者余瑞仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播