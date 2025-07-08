土城殺妻男有逃亡、串滅證之虞 檢訊後聲押禁見

謝姓男子當街殺妻被逮落網。（資料照）

2025/07/08 17:31

〔記者王定傳／新北報導〕46歲謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，昨開車在新北市土城區撞倒騎機車雙載的妻子、小姨子後，再持刀下車當街砍死姊妹後逃逸，新北地檢署昨指派主任檢察官、檢察官成立專案小組，指揮土城警分局在彰化逮捕謝男，今下午複訊後依違反家庭暴力防治法及刑法殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串、滅證及反履實施之虞，向新北地院聲押禁見謝男。

據悉，謝男與42歲張姓妻子結婚多年，育有兩女，但夫妻長期不睦，謝男有多次家暴前科紀錄，張女6月25日取得緊急保護令，同時也不再讓謝男探視女兒。

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謝男5日違反不得接近張姓妻子規定，前往張女住處要搬走私人物品，期間又與張女口角，他怒摔東西咆哮，張女報警，警方依違反保護令將謝男送辦，新北地檢署6日予以無保請回。

謝男昨上午前往新北地院開謝妻5月聲請的通常保護令審核庭後，因對妻子日前報警抓他一事相當不滿，竟前往謝妻家附近埋伏，他見謝妻及小姨子騎機車雙載出門，竟開車尾隨至土城區福祥街時開車衝撞，姊妹倆倒地不起後，謝男持水果刀、小鋁棒下車，對著兩人狠砍十多刀，直至兩人倒臥血泊沒有反應後才開車逃逸。

謝男開車一路南下逃逸過程中，還不斷用臉書發文指殺了妻子及小姨子，中途發現被警方尾隨，立即從國三下和美交流道，向彰化分局伸港派出所自首，他向警方供稱，因妻子不讓他探視女兒才逞兇，並於警局內崩潰大哭，說自己有精神病企圖卸責。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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