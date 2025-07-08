救護車處理自摔事故替騎士包紮 遭台北客運公車追撞

救護車遭公車撞上後，導致右後門無法關閉。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/08 18:28

〔記者陸運鋒／新北報導〕王姓機車騎士今天早上8時許，行經新北市新店安祥路時，不慎自摔倒地受傷，警消獲報趕抵後，正替王男進行包紮，但停放在一旁的救護車，遭到台北客運公車史姓駕駛撞上，所幸未釀更嚴重傷亡，但也因此只好通報其他救護車協助送醫，事故原因仍有待釐清。

新店警分局調查，40歲王姓騎士當時沿新店安祥路下山，往祥和路市區方向行駛，但經過一處右彎時不慎摔車，造成手腳多處擦挫傷，新北消防局獲報後，派遣安康分隊救護車到場，由王姓及李姓救護員替王男進行包紮。

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此時，台北客運公司棕7的43歲史姓司機行經該路段時，疑因未注意車前路況，不慎追撞救護車車尾，導致救護車後門受損無法閉合，公車右前頭燈損壞，所幸事故沒有造成其他傷亡，但救護人員只好通報臨近的安和分隊前來支援，協助將王男送往醫院治療。

警方指出，這2件事故王姓騎士及史姓駕駛都沒有飲酒，研判公車過彎時未注意前方路況釀禍，但詳細原因仍有待進一步釐清。

救護車人員處理自摔事故，替傷者包紮時，停放後方的救護車遭公車撞上。（記者陸運鋒翻攝）

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