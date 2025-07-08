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    逆子推倒母親致死挨批「裝孝子」 姊弟開庭互嗆

    邱男推倒病母致死，上訴台中高分院今天開庭，邱男和姊姊當庭互嗆「你不是我姊姊（弟弟）」。（記者陳建志攝）

    邱男推倒病母致死，上訴台中高分院今天開庭，邱男和姊姊當庭互嗆「你不是我姊姊（弟弟）」。（記者陳建志攝）

    2025/07/08 17:27

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市46歲邱姓男子去年2月與75歲媽媽發生口角，徒手推媽媽一把，導致罹患帕金森氏症的母親摔倒，頭部撞擊地面，顱骨出血死亡，台中地檢署依家暴傷害致死罪起訴邱男，經國民法官審理，一審判刑4年6月，上訴台中高分院今天開庭，姊姊出庭指弟弟在父母生病時都沒探望，卻在國民法官面前「裝孝子」，邱男則反控「抹黑、非事實」，兩人還當庭互嗆「你不是我姊姊（弟弟）」。

    台中高分院今天開庭時，邱男姊姊指，弟弟和律師一審在國民法官面前營造出很孝順、孝子的印象，其實父母住院時一次都沒有到，因弟弟生意做不好，跟父母要錢發生爭執才會吵架，造成母親身亡，無法接受一審輕判。

    邱男則反駁，指姊弟倆在生意上有競爭，姊姊為了拿家裡資源才抹黑他，說他沒有探望父母不是事實，兩人生病時他都有去看，並說這部分妹妹可作證，案發時是和媽媽吵架，一時情緒失控才推倒母親，不知道會因此死亡，認為這只是意外。

    不過邱男的說詞姊姊無法接受，當場斥責「媽媽扶養你40多年，你做這種事」、「你不是我弟弟」，邱男也回嗆「你不是我姊姊」，場面一度緊張，法警見狀趕緊上前安撫兩人情緒。

    因上次開庭時，邱男父親、妹妹有出庭，合議庭詢問調解意願時，兩人都表明有調解意願，邱父還說「要原諒啊，不然要怎麼辦」。

    雖然今天邱男姊姊情緒激動，不過合議庭仍安排邱男與家屬調解，調解結果出爐後，再擇期宣判。

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