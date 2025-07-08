被阿伯追撞變肇逃？台中女騎士喊冤 警揭車禍處理正解：留在現場

曾姓阿伯追撞陳女機車。（民眾提供）

2025/07/08 16:55

〔記者許國楨／台中報導〕一場看似輕微的機車碰撞，竟讓被追撞一方陷入「肇事逃逸」疑雲，台中50歲陳姓女騎士，因未當場停留處理車禍、事後返回報案，雖自認毫無過錯，卻仍被警方依規定通報是否涉肇逃，她氣憤表示：「我才是被撞的，怎麼變成肇逃嫌疑人？」

事件發生在前天上午11點多，台中市東區公園東路發生一起機車追撞事故，72歲曾姓騎士當場重心不穩摔倒受傷，第三分局交通分隊獲報趕抵時，現場只剩他一人，員警處理完立即返隊調閱周邊監視器，畫面顯示，曾男不慎撞上前方女騎士後跌倒，而前方女騎士未停車查看，直接離去。

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警方比對車牌展開追查，正準備通知車主到案時，陳姓女騎士也恰巧於事發一小時後自行返回現場報案表示，當時雖察覺遭後方機車碰撞，但感覺力道不大，且自認無肇事責任也無意追究，才選擇離開，後來發現愛車後方明顯損傷，才決定返回現場報案，坦言相當委屈。

對此，警方強調，肇事逃逸屬公訴罪，無論肇責歸屬，最好做法是留在現場協助處理，倘若擅自離開現場，恐因未能及時協助，造成延誤救助釀成更大傷害，針對陳女肇事後未留在現場，將依規定函請相關單位進一步認定，釐清是否涉及肇逃。

警方呼籲，車禍發生後，當事人皆應立即報警並留在現場等候處理，如事故導致傷亡後逃逸，依法可處1年以上7年以下有期徒刑；即使無人受傷，僅造成財損，仍將處以1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月，提醒民眾切勿因一時疏忽釀成更大法律責任與損失。

阿伯重心不穩摔倒受傷。（民眾提供）

陳女發現機車受損後返回現場報案。（民眾提供）

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