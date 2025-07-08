仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！ 情侶檔勾結黑幫詐1.6億話術曝光

警方查扣現金306餘萬元、借貸文件、委託契約書等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/08 16:43

〔記者陸運鋒／台北報導〕以情侶檔呂姓男子及吳姓女子為首的靈骨塔詐騙集團，對外謊稱有金主要高價收購塔位、骨灰罈等，被害人信以為真後，再要求出示財力證明，並引介竹聯幫王姓幹部的融資公司，將房產抵押設定貸款，而警方偵辦期間，還發現網紅女律師「仙塔」李宜諪等3名律師涉洩密及洗錢，刑事局偵四大隊執行4波搜索逮捕17名嫌犯，其中9嫌收押禁見，李則70萬元交保。

警方調查，呂男及吳女從去年開始，疑從殯葬業者得知購買靈骨塔、骨灰罈、內膽等資訊，再假裝殯葬協會致電超過60歲高齡被害人，宣稱有金主要高價收購等話術，直到對方落入陷阱時，再謊稱需要財力證明、做買賣金流或補稅金等，轉介給竹聯幫戰堂組長王姓負責人的鉅新匯融資公司。

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據知，王嫌等人將被害人房產抵押設定貸款後，再由呂、吳收取貸款出的現金，以經營借貸、仲介為名，謀詐6名被害人11間房產價值1億6500萬元，其中一名80歲老翁，將北市大安區及台南歸仁共3間房產抵押，損失至少3500萬元。

檢警今年4月發動搜索，將呂、吳女聲押禁見獲准，經追查發現，網紅律師「仙塔」李宜諪除涉洩漏偵查秘密外，還涉通知吳女友人陳男處理吳女名下BMW名車，以防止被檢警扣走，趙姓律師則涉教導陳男如何應對檢警詢問，蔡令律師則幫吳女男友辯護，卻將陪偵得知內容洩漏給陳男。

刑事局表示，專案小組4至6月蒐證完畢後，於雙北發動4波搜索，再拘提竹聯幫戰堂組長王姓融資公司負責人及員工共5人、李姓律師3人及其他洗錢、車手共犯等7人，全案共逮17人，另查扣現金306餘萬元、借貸文件、委託契約書等證物。

警詢後詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、洩密等罪嫌移送台北地檢署偵辦，而情侶檔、王嫌、4名員工及2名共犯9人裁定羈押禁，李、蔡、趙3名律師分別10萬至70萬交保。

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警方攻堅情侶檔住處。（記者陸運鋒翻攝）

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