社群對話曝光!京華城案作證 胡方瓊自責應訊時用詞不精準

台北地方法院今（8日）審理京華城案，傳喚在押被告前台北市長柯文哲（左前）、國民黨台北市議員應曉薇（右後）。（記者陳逸寬攝）

2025/07/08 16:15

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城案，今天傳喚北市都委會時任技正胡方瓊作證，胡方瓊認為都委會從受理京華城申請到做成決議的程序合法，她並為都發局前總工程司邵琇珮叫屈，認為邵不會做違法的事，她並自責當初應訊時用字不精準。

法院今提訊前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇到庭，傳喚同案被告、應曉薇助理吳順民，威京集團主席沈慶京則因在療程中，請假未提解到庭，由律師團代打。

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胡方瓊是京華城案研議期間的北市都市計畫委員會技正，她任此職務9年多，2年前調任經濟部產業司。

胡方瓊證稱，北市都委會於京華城案從受理、審議到決議，程序絕對合法，京華城可以用都計法24條提出申請，但要不要准，是都委會決議決定，都委會皆是依法辦理，全程公平公正公開，「程序絕對合法，內容則尊重都委會的決議，就像案件到了法院，無論怎麼判，都要尊重法院判決」。

胡方瓊證稱，去年7月15日她赴廉政署與北檢接受訊問，她事後一直自我檢討反省，覺得很無奈、氣憤，氣自己訊問時的用字不精準，應該更謹慎，當時把檢、廉當做市府同仁一樣在討論，知無不言、言無不盡，但話說得太快、用詞不夠精確，對於矚目案件應該更加嚴謹，不應在筆錄中加入太多主觀評論。

她說，在廉政署的訊問從上午9點問到下午4點，再由檢察官訊問到晚上8點，訊畢檢查筆錄時她已沒有體力，看得很慢，廉政官還對她說「大姐，筆錄不是公文，不是給妳一字字檢查的，檢察官已經在外面等了」。

胡方瓊說，她離開廉政署後，就感覺筆錄內容與她想表達的意思不太一樣，例如偵訊時，檢方一直在說都發局時任總工程司邵琇珮違法，但依她對邵的了解，邵不會做違法的事，檢察官當時回稱「你在社群軟體的對話，對邵並非這個評價」，檢方偵訊時引用一段她和北市府員工的社群對話紀錄，內容指出都委會同仁指責都發局於京華城案的處置不當。

胡女說，她當時已離開北市府，不在現場、也不是當事人，是依昔日同仁傳來的訊息而私下表達自己的觀感、情緒，並沒有經過詳細查證，事後經過解釋、溝通，已經知道事情並非當初回覆留言時的狀況，但當時的對話卻被保存下來，當做刑事證據，她事後反省，覺得不能在通訊軟體中輕易表達對別人的觀感。

胡方瓊說，她堅信都發局、都委會多年來一直在京華城案上努力堅守合法，她離開後卻陸續接到局、會同仁傳來的訊息，雙方演變成兩派，相互指責對方做得不妥、處理不嚴謹、甚至有違法之虞，其間同仁傳訊有沒有加油添醋或偏頗，她並不清楚，未經過查證就回復，難免夾帶一些情緒和主觀評價，她氣憤自己未向檢察官表達清楚，使她的回應留言變成對邵琇珮的指控。

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