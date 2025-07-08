桃市白色轎車迴轉與機車迎面碰撞 釀3傷

圖中白色轎車迴轉與機車迎面碰撞釀3傷。（記者李容萍翻攝）

2025/07/08 15:55

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名30歲周姓男子，駕駛白色轎車由中壢區義民路直行往平鎮方向，行經民權路224巷準備迴轉，後方直行的機車騎士21歲李姓男子因剎車不及迎面碰撞，李男與乘客19歲蔣姓男子當場連人帶車被撞飛。中壢警分局獲報到場處理，所幸周男、李男、蔣男都只有受到輕傷，沒有生命危險。

有網友把行車記錄器所錄下影片分享到社群平台，提醒騎士「騎車真的要小心」，對此，有網友認為「騎車很趕時間」、「兩個都不看路」，但也有人質疑「轎車駕駛可能以為對向沒車，忘記再確認一次後方吧」。

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中壢警分局中壢交通中隊今日表示，周男前晚駕駛白色轎車於義民路直行往平鎮方向，行至於民權路224巷口欲迴轉時，與沿義民路直行往平鎮方向的李姓騎士發生交通事故，導致周男頸部挫傷、李男與後座乘客蔣男有多處擦挫傷。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經路口或進行轉彎、迴轉等動作時，務必減速慢行並確認周遭有無其他車輛或行人，優先禮讓直行車確保安全無虞後再行動作，以防止事故發生。

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