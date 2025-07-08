農地悲歌！ 桃園犯罪集團挖掘盜賣土石回填廢棄物獲利逾8億 11人落網

桃園市新屋區3筆農地遭盜挖土石、掩埋營建廢棄物，現場空拍圖訴盡農地悲歌。（記者余瑞仁翻攝）

2025/07/08 16:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市吳姓、梁姓男子去年2、3月間透過人頭購入新屋區2筆農地，另與附近1筆農地地主簽約，涉嫌以施作灌溉溝渠佯裝整地，趁機挖取土方販售更回填營建廢棄物兩頭賺，現場挖掘深度達7公尺，造成農地遭嚴重破壞，不法所得逾8億元，案經桃園地檢署指揮警方與桃園市政府回保局歷時4個月調查蒐證，破獲這樁盜賣土石、掩埋廢棄物不法集團，逮捕吳男等11人並查扣17輛曳引車，檢察官今（8）日偵結依違反廢棄物清理法、組織犯罪等罪嫌起訴，對吳、梁2主嫌具體求刑3年。

檢警調查，以吳男、梁男為首的犯罪集團，去年2、3月間由梁男以親友名義購買桃園市新屋區下田心子段2筆農地，與吳簽立「灌溉溝渠工程合約」佯裝施工整地，卻趁機挖取2筆農地內具有價值的土方販售，吳、梁另聯繫多名工地砂石車司機，載運營建廢棄物、剩餘土石方至該農地回填。

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一夥人另於去年8月間，由吳男向新屋區吉祥段1處農地地主佯稱可協助整地，騙取地主簽立「灌溉溝渠工程合約」，隨即如法炮製挖取土方回填廢棄物，3筆農地被開挖深達7公尺，面積達1萬5668平方公尺，造成農地殘破不堪難以農作，嚴重破壞國土及土地所有人財產。

案經環境部環境管理署北區環境管理中心（環管署北區中心）接獲檢舉報請桃檢指揮，由檢察官王念珩偵辦，因受損害土地廣大，檢方統籌大園警分局、環管署北區中心、桃園市環保局組成專案小組，日以繼夜行搜查證，並採用多項科技偵查設備偵辦，專案小組歷時4個月蒐證，今年3月3日向桃園地院聲請搜索票發動搜索偵辦，檢警環同步開挖3處農地，發現埋有大量紅磚、混凝土塊、鋼筋及疑似連續壁的皂土等營建廢棄物。

專案小組前後執行4波搜索行動，將吳男、梁男和戴男3人拘提到案，向法院聲請羈押禁見獲准，並傳喚其他共犯一舉破獲11人及4間公司的犯罪集團，其餘共犯分別5至10萬元交保候傳，檢察官另查扣17輛曳引車，防止繼續犯罪。

檢方今日偵結依廢棄物清理法未經許可提供土地堆置、貯存、清除、處理廢棄物，刑法詐欺及組織犯罪防制條等罪嫌起訴吳、梁、戴男等11人，檢察官考量吳、梁非首次涉犯破壞國土類型犯罪，屢犯且導致多筆農地受害，嚴重影響環境，犯罪情節非輕，具體求處3年以上徒刑，其餘共犯分別求刑1年8月至1年2月不等，並聲請沒收不法所得8億509萬餘元。

桃市新屋區農地被盜挖土石、掩埋營建廢棄物，檢警環開挖發現被深掘達7公尺。（記者余瑞仁翻攝）

檢警環開挖受害農地發現被掩埋紅磚、混凝土塊等營建廢棄物。（記者余瑞仁翻攝）

檢方查扣不法集團17輛曳引車。（記者余瑞仁翻攝）

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