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    半價收APPLE點數卡賺差價！通訊行淪洗錢水房被抄 保時捷也被扣

    詐騙集團以網路交友名義，誘騙被害人購買APPLE點數。（民眾提供）

    詐騙集團以網路交友名義，誘騙被害人購買APPLE點數。（民眾提供）

    2025/07/08 15:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市28歲林姓男子經營通訊行，開著保時捷名車、住豪宅，卻暗中扮演詐騙集團洗錢的「水房窗口」，他以半價收購詐團行騙得手的APPLE點數卡，再轉賣牟利，檢警近日收網攻堅，帶回林男為首的涉案7人，連同保時捷一併查扣，全案警詢後依洗錢等罪嫌送辦。

    台中市刑警大隊偵七隊長李嘉揚今天說明案情指出，該隊近期針對數起假交友詐騙案分析，發現多名被害人遭詐騙集團以網路交友名義，誘騙購買APPLE點數損失數萬元，經深入追蹤發現，該詐騙模式係由境外機房人員先透過假交友騙取民眾信任，進而誘導其購買APPLE點數卡，取得卡號序號後再轉售給林男經營的通訊行。

    經查，該通訊行涉嫌掛羊頭賣狗肉暗營洗錢水房，林男等人以遠低於市價，約5到7折價格收購大量詐騙所得的APPLE點數卡，再透過網路平台等特定通路，以低於市價、約9折價格出售給第三方，從中輕鬆賺取差價牟利，此舉不僅協助詐騙集團洗錢，將犯罪所得合法化，更助長詐騙行為的惡性循環。

    案經報請檢方指揮偵辦，警方今年5月間收網攻堅，查緝林男與公司員工等7人到案，查扣現金、電腦、多支手機，同時一併查扣林男的保時捷名車，以利後續被害人追索損失，經清查，此案目前有14名被害人，被騙金額達數萬元至10多萬元，金額上看百萬元，將陸續清查並追緝幕後詐團，全案警詢後依洗錢、詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命林以8萬元交保。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方逮捕洗錢水房成員。（民眾提供）

    警方逮捕洗錢水房成員。（民眾提供）

    警方查扣的相關犯案證物。（民眾提供）

    警方查扣的相關犯案證物。（民眾提供）

    林男的保時捷一併查扣。（民眾提供）

    林男的保時捷一併查扣。（民眾提供）

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