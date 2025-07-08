土城家暴男當街殺妻與小姨 婦援會：呼籲司法嚴懲不可輕放

土城家暴男當街砍死自己的妻子與小姨，婦援會呼籲司法單位對此故意殺人的加害者應嚴懲不可輕放，並根據實務經驗分析各種可能性與預防措施。（取自婦援會臉書）

2025/07/08 14:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕近日發生新北市土城家暴加害人開庭結束後，竟未收斂其行為，對被害人與其妹妹報復開車追撞，還持刀殺害而死亡事件，婦女救援基金會今（8日）聲明對此感到難過、遺憾，譴責加害人的暴力行為，呼籲司法單位對此故意殺人的加害人應嚴懲不可輕放。

​婦援會指出，長期關注且服務類似案件的被害人，從實務經驗提出：親密關係的暴力在本質上是「權力控制」：實務發現被害人去聲請保護令，大部分加害人會因公權力介入而降低暴力行為或嚴重性，但也有少數加害人認為其被剝奪權力控制感、讓其沒有面子而產生報復行為，或是再施以更嚴重暴力行為以控制、阻止被害人脫離或向外求助。

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婦援會發現，離婚、保護令開庭與審判結果前後，加害人想要阻止被害人開庭、持續開庭情緒、無法接受訴訟結果等，易出現各種恐嚇、報復暴力行為。社工要與被害人進行人身安全風險評估與因應計畫，如出入路線、遇到加害人因應方式等。保護令核發後，家庭暴力防治官也要告誡加害人。

婦援會也指出，家暴保護令雖可禁止加害人對被害人持續施暴，但面對無懼公權力、具有毀滅性格、報復心強烈的加害人效果有限，仍需警政、司法對加害人強力約制和後續教育輔導，以及加強被害人安全維護計畫，若被害人的生命安全風險高，加害人無羈押時，被害人可帶其子女暫居庇護所。

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婦援會呼籲，司法單位對此故意殺人的加害人應嚴懲不可輕放，而為預防類似案件再發生，不可輕忽性別暴力嚴重程度，應要有評估暴力再犯的敏感度，積極落實家庭暴力防治法第三章刑事程序，以維護被害人和周遭民眾的安全。

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