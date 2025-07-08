推倒母親致死求交保 姊當庭反對「你出來，下個走的就是爸爸」

台中邱姓男子去年推倒帕金森氏症的母親致死，上訴二審今天開庭，當庭盼交保，出庭的姊姊則反對交保，嗆「若你出來，下一個走的就是爸爸」。（記者陳建志攝）

2025/07/08 15:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中市46歲邱姓男子去年2月與媽媽發生口角，徒手推媽媽一把，導致罹患帕金森氏症的母親摔倒，頭部撞擊地面，顱骨出血死亡，台中地檢署依家暴傷害致死罪起訴邱男，經國民法官審理，一審判刑4年6月，上訴台中高分院今天開庭，還在羈押中的邱男請求法官交保，邱姊則情緒激動當庭落淚反對，批評一審量刑過輕，還說：「若你出來，下一個走的就是爸爸」。

檢方起訴指出，46歲的邱男與年邁父母同住於台中市潭子區，去年2月11日大年初二，雙方因生活瑣事起爭執，邱男氣怒之下，徒手將年邁母親推倒，邱母頭部撞擊地面，顱骨骨折、顱內出血與頭部外傷等，醫院搶救約2星期，因多重器官衰竭不治，中檢依家暴傷害致死罪起訴邱男，一審依傷害致死罪判邱男4年6月，可上訴。

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上訴二審後台中高分院今天開庭，邱男的姊姊出庭陳述，強調自己沒有上訴，是檢察官上訴，認為一審已經判很輕，「本來想讓你在獄中好好反省，居然還敢上訴說量刑過重」，不接受一審結果。

因邱男羈押期將屆滿，法官問邱男意見，邱男希望能交保，以讓他與父親、姊妹尋求和解，不過邱男姊姊聽到對邱說：「爸爸不用你出來照顧」、「你如果出來，下一個走的就是爸爸」，也向法官說，「不同意弟弟交保」。

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