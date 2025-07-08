為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    命理師江柏樂遭假投資騙300萬 高院判詐團成員全數賠償

    命理師江柏樂被詐團以投資名義詐騙300萬元，高院判詐團成員應全數賠償300萬元。（資料照）

    命理師江柏樂被詐團以投資名義詐騙300萬元，高院判詐團成員應全數賠償300萬元。（資料照）

    2025/07/08 15:09

    〔記者楊國文／台北報導〕命理師江柏樂遭詐騙集團以「假投資」手法，佯稱投資高獲利，2022年9月依詐團成員指示，一口氣匯出300萬元後才驚覺受騙，報警處理，江柏樂提告稱被騙金額巨大，「需花費10年才能存到300萬元」；詐團成員江男被依詐欺取財得利罪判刑4月定讞、幫助犯洗錢罪判刑10月，江柏樂另提「刑附民」的民事求償部份，高等法院今判江男應賠償300萬元。還可上訴。

    命理師江柏樂常上電視節目分享風水、命理觀，2022年8月22日，詐團透過通訊軟體LINE招攬加入投資群組，群組成員分享投資心得，並介紹高獲利、低風險的投資標的，江信以為真，同年9月1日上午9時依指示匯入指定人的銀行帳戶300萬元。

    江柏樂事後察覺有異，該款項300萬元匯入後，隨即被人提領，立即報警。警方查出提供銀行帳戶的是江姓男子，將他約談到案。

    不過，江姓男子辯稱，該銀行號的存摺、提款卡，是遭人搶走，他還因此受傷，但調查僅有他遭人打傷就醫紀錄，認定江姓男子說詞不實，移送法辦，高院依詐欺取財得利罪判刑4月定讞、幫助犯洗錢罪判刑10月，可上訴。

    高院審理時，江柏樂稱遭詐騙金額巨大，需花費10年才能存到遭詐騙的金額。高院今判決江姓男子應賠償300萬元，可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播