命理師江柏樂遭假投資騙300萬 高院判詐團成員全數賠償

命理師江柏樂被詐團以投資名義詐騙300萬元，高院判詐團成員應全數賠償300萬元。（資料照）

2025/07/08 15:09

〔記者楊國文／台北報導〕命理師江柏樂遭詐騙集團以「假投資」手法，佯稱投資高獲利，2022年9月依詐團成員指示，一口氣匯出300萬元後才驚覺受騙，報警處理，江柏樂提告稱被騙金額巨大，「需花費10年才能存到300萬元」；詐團成員江男被依詐欺取財得利罪判刑4月定讞、幫助犯洗錢罪判刑10月，江柏樂另提「刑附民」的民事求償部份，高等法院今判江男應賠償300萬元。還可上訴。

命理師江柏樂常上電視節目分享風水、命理觀，2022年8月22日，詐團透過通訊軟體LINE招攬加入投資群組，群組成員分享投資心得，並介紹高獲利、低風險的投資標的，江信以為真，同年9月1日上午9時依指示匯入指定人的銀行帳戶300萬元。

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江柏樂事後察覺有異，該款項300萬元匯入後，隨即被人提領，立即報警。警方查出提供銀行帳戶的是江姓男子，將他約談到案。

不過，江姓男子辯稱，該銀行號的存摺、提款卡，是遭人搶走，他還因此受傷，但調查僅有他遭人打傷就醫紀錄，認定江姓男子說詞不實，移送法辦，高院依詐欺取財得利罪判刑4月定讞、幫助犯洗錢罪判刑10月，可上訴。

高院審理時，江柏樂稱遭詐騙金額巨大，需花費10年才能存到遭詐騙的金額。高院今判決江姓男子應賠償300萬元，可上訴。

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