老屋申請合法房屋證明 7旬翁偷塞禮券「答謝」差點GG

柯姓老翁到高市府申請合法房屋證明，竟在資料袋裡挾藏禮券企圖賄賂公務員。示意圖。（資料照）

2025/07/08 14:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕70歲柯姓老翁的堂弟有一棟老屋想要申請合法房屋證明，柯翁為了加速審理時程，竟在申請文件裡夾帶一張5000元的百貨公司禮券作為謝禮，高市工務局李姓承辦員打開牛皮紙袋發現禮券，立即向政風室報告，柯翁被依貪污罪送辦，但檢察官認為他一時失慮觸法，偵結後處分緩起訴。

檢方指出，柯家有一棟位於鼓山區、屋齡逾40年的3樓透天老屋，柯家嬸嬸想要把房子處理掉，但因房屋老舊且當年沒有申辦合法房屋證明，於是委託柯姓老翁協助處理。

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柯翁接到長輩指示，先幫忙填寫申請書及申請相關地籍文件，他把資料拿到工務局時，收發人員告知他需複印文件留存，柯男趁複印資料時，把一張5千元的百貨公司禮券先放牛皮紙袋裡，夾在申辦文件正本一起交到李姓承辦人員手裡，當李男打開牛皮紙袋看到禮券，立即拿禮券上交政風室處理。

檢廉獲報傳喚柯姓老翁到案，柯翁坦承犯行，說自己是為了加速文件審理進度，才會在牛皮紙袋裡放禮券「答謝」承辦人員，高雄地檢署檢察官認為，柯翁因一時失慮觸法，考量他犯後態度良好，未造成危害，因此偵結後處分緩起訴，但須向公庫支付3萬元。

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