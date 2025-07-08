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    九天玄女金牌遭竊月餘沒「降落」 女遊民爬上供桌動手迄今未到案

    羅嫌順著供桌爬上，伸手取下金牌並塞進衣中。（記者劉人瑋翻攝）

    羅嫌順著供桌爬上，伸手取下金牌並塞進衣中。（記者劉人瑋翻攝）

    2025/07/08 14:24

    〔記者劉人瑋／台東報導〕5月20日台東市某宮廟傳出供奉九天玄女的金牌遭竊，一名羅姓女遊民爬上供桌，將金牌塞在衣中離去，迄今未傳出尋獲金牌與竊賊下落，廟方急破頭，而警方這時才表示，已發現竊嫌身分，但通知未到案、案已移送地檢。

    台東分局表示，豐里派出所於5月20日接獲報案後，立即展開調查，調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定年約50歲羅姓女子涉有重嫌，並於7月初依竊盜罪嫌將其移送台東地檢署偵辦。

    宮內賴姓志工表示，宮內主祀九天玄女，3個月前才剛慶祝九天玄女的壽辰，信徒為九天玄女打了塊金牌來祝壽，沒想到就引來宵小，把腦筋動到金牌上，竊嫌端詳著金牌良久才爬上供桌，很自然的取下金牌並塞進衣中再爬下桌，如今遲遲未有竊嫌下落，信徒捐出金牌亦未知其所蹤，「實在很難跟信眾交代」。

    對於廟方質疑偵辦進度，台東警察分局表示，本案受理後已全力偵辦，多次通知羅嫌到案，但因她為遊民、行蹤不定，只能就其戶籍地通知，後續已由台東地檢進行偵辦。

    羅嫌順著供桌爬上，伸手取下金牌並塞進衣中。（記者劉人瑋翻攝）

    羅嫌順著供桌爬上，伸手取下金牌並塞進衣中。（記者劉人瑋翻攝）

    九天玄女胸前金牌不翼而飛，廟方急破頭。（民眾提供）

    九天玄女胸前金牌不翼而飛，廟方急破頭。（民眾提供）

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