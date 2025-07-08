政治評論員趙君朔嗆食糞老人 陳時奮返台怒告妨害名譽

陳時奮返台出庭，當庭痛批對方藉謾罵博取聲量，質疑背後有政治動機，並提告妨害名譽。（記者劉詠韻攝）

2025/07/08 14:28

〔記者劉詠韻、張文川／台北報導〕筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮控訴，政治評論家趙君朔自2020年起在網路上持續發動人格攻擊，不僅長期辱罵他為「食糞老人」，更捏造其赴中召妓、婚變等情節。儘管刑、民訴訟均已勝訴確定，趙仍未收手。陳時奮今返台出庭，當庭痛批對方藉謾罵博取聲量，質疑背後有政治動機，憤而提告妨害名譽。

陳時奮向法官陳述，趙君朔自2022年4月至10月間透過網路，並以貼文抹黑的方式向他發起攻擊，但二人互不認識，更不理解對方動機。他坦言，儘管曾私下溝通勸趙應停止攻擊，卻遭到對方斷章取義，甚至赴台北地檢署對他提告。

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陳時奮指出，言論自由與謾罵抹黑應有分際，期間並察覺趙君朔背後意圖有一定的經濟考慮，可以通過發起的攻擊提高聲量，以供更多的網路讀者閱覽。他坦言，自己長期致力於為各校進行個案教學、學術交流，卻遭到趙抹黑指「到中國叫小姐」、「共匪」、「在美國待不下去的教授才被趕回加拿大」，甚至辱罵他為「食糞老人」。

陳時奮庭後受訪表示，當初趙君朔對他提告後，他曾反告刑事，北院判處有罪須拘役20日，民事求償也同樣敗訴，分別判賠2萬5千元及10萬元。然而趙歷經訴訟三連，至今仍持續攻擊，稱其貼文抄襲新聞，但均無從佐證，更散布他與妻子離婚的消息，種種行為已讓人難以容忍，此次特地從美國返台，並在庭上維護名譽。

陳時奮並稱，言論自由不該成為惡意中傷的庇護所，訴訟走到司法稱得上浪費資源，提告實屬不得已之舉，但當面臨不理性的評論者時，司法是不得不選擇的最後防線。

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