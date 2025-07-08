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    全身包緊緊假裝逛南港lalaport 女賊連偷12商品價值3萬多元

    陳女偷走背包、帽子等12樣商品，價值約3萬多元。（記者陸運鋒翻攝）

    陳女偷走背包、帽子等12樣商品，價值約3萬多元。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/08 12:39

    〔記者陸運鋒／台北報導〕陳姓女子在台北市南港lalaport商場逛街時，全身上下包緊緊，且戴口罩鴨舌帽，再趁店員不注意或忙碌時，連續下手偷竊4間店12樣商品，總價值約3萬多元，店家陸續報案後警方展開追查，擴大過濾監視器近3個月，最後仍將陳女查緝到案。

    南港警分局調查，從事銷售服務的41歲陳女，於4月5日戴著口罩、鴨舌帽遮蔽面容，進入南港lalaport商場佯裝逛街、挑選商品，再趁潮牌店、服飾店人潮眾多或店員忙碌之際下手行竊。

    據查，陳女偷走的包括帽子、外套、背包及手提袋等12樣商品，總價值約35796元，由於店家清點時發現商品不翼而飛，才發現遭到偷竊進而向警方報案。

    案經警方多日過濾數十支監視器後，發現陳女犯案後搭捷運到新北市下車，再轉往附近停車場開車，返回基隆住處，因此鎖定其車號，聯繫上陳女的家人，並於本月3日將她查緝到案。

    警詢時，陳女稱時隔久遠，對於自己是否行竊已記不太清楚，直到警方出示相關影像後，才讓陳女啞口無言坦承犯行，警詢後依移竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

    陳女假裝逛街挑選商品，最後趁店員忙碌時行竊。（記者陸運鋒翻攝）

    陳女假裝逛街挑選商品，最後趁店員忙碌時行竊。（記者陸運鋒翻攝）

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