凶刀找到！ 土城殺妻男被嫌軟爛種殺機 警認定「精神病」為推託之詞

警方在國道3號三鶯交流道附近找到凶刀。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/08 12:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城發生人倫悲劇，46歲謝姓男子昨大白天當街殺妻、小姨子，南下逃亡在彰化落網。警方最終在國3南下三鶯交流道附近路肩找到主廚刀、短鋁棒，刀上還留有清晰血跡。今上午筆錄時，謝男供稱他認為妻子與娘家人都嫌棄他，認為他軟爛，他則自認沒有虧欠妻子與娘家，因此種下殺機，警方依殺人罪將其送辦。警方另表示，謝男在筆錄中邏輯清楚，甚至預謀犯案，與他自稱的「精神病」落差極大，斷定為推託之詞。

據悉，謝男與妻子張女在大學時代認識，結婚後育有2女，謝男長期無業住在娘家，前年又開始家暴，長此以往讓張女與娘家人認為謝男非常軟爛，並多次勸離。

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據調查，今年5月份張女控訴謝男家暴，當時謝男就將大部分私人物品搬回屏東老家，6月25日「暫時保護令」生效。而張男犯案早有預謀，他前日上午北返土城，在某五金百貨買了主廚刀、小鋁棒，於當日下午1時許來到妻子家門口，藉故要搬走遺留的私人物品，企圖引誘張家人應門。

但謝男在門口敲門時控制不住情緒，不斷咆哮、砸東西，張女與家人見狀即刻報警，謝男遭警方依違反保護令逮捕送辦，當天被新北地檢署飭回。

到了昨日，謝男悉知他與妻子雙方都要再次到地檢署，為了正式的「通常保護令」開庭，而他則在開庭結束後，先離開地檢署開車來到妻子家附近埋伏，順利堵到坐車返家又再騎車雙載出門的妻子與小姨子。

謝男不由分說直接開車衝撞，拿著主廚刀、小鋁棒下車，先攻擊小姨子、再攻擊妻子，直到這對姊妹都沒了呼吸，謝男才上車逃離。而警方問道，為何要連小姨子一起攻擊，謝男則稱他對妻子全家都有怨念，所以一併處理。

警方說，謝男殺意堅決，與他自稱有精神病無法控制之說法大相逕庭，警詢後依殺人罪嫌將謝男移送法辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

警方在國道3號三鶯交流道附近找到小鋁棒。（記者徐聖倫翻攝）

謝男遭警方依殺人罪移送法辦。（記者徐聖倫攝）

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