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    首頁　>　社會

    提供3帳戶供詐團洗錢 婦人賠償10萬判緩刑

    蘇婦提供名下共3個金融帳戶給詐團，致1名被害人被騙走10萬元，法官審酌蘇婦已賠償被害人損失，判她緩刑2年。（記者林嘉東攝）

    蘇婦提供名下共3個金融帳戶給詐團，致1名被害人被騙走10萬元，法官審酌蘇婦已賠償被害人損失，判她緩刑2年。（記者林嘉東攝）

    2025/07/08 12:09

    〔記者林嘉東／基隆報導〕 蘇姓婦人提供自己名下共3個金融帳戶給詐騙集團使用，成為非法資金洗錢工具，導致1名被害人被騙走10萬元。基隆地院審理時，蘇婦坦承犯行，已賠償被害人10萬損失；法官審酌蘇婦坦承犯行，並已賠償被害人，犯後態度良好，依洗錢防制法判蘇婦拘役50天，緩刑2年。

    蘇姓婦人被控於2023年11月間，以通訊軟體MESSENGER與暱稱「張郁昕」的男子，及以通訊軟體LINE與暱稱「kylie.瑄」連絡後，提供她名下3個金融帳戶給「kylie.瑄」使用。

    蘇婦提供3個帳戶後，詐團假冒被害人小孩需錢孔急，致被害人信以為真，匯10萬元積蓄至蘇婦的戶頭，被害人察覺有異，驚覺被騙後報案；警方獲報通知蘇婦到案後，將蘇婦依洗錢防制法函送法辦；檢方認定，蘇婦提供名下3個帳戶供詐團使用，作為洗錢管道，已讓非法資金層層分流逃避追查，將蘇婦依涉犯洗錢防制法罪嫌起訴。

    法官審理時，蘇婦坦承犯行，並賠償被害人被騙走的10萬元款項；法官審酌蘇婦坦承犯行，已與被害人成立調解，犯後態度良好，依洗錢防制法判處蘇婦拘役50天，得易科5萬元罰金，緩刑2年。

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