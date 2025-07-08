土城凶殺案相驗 死者父癱哭痛失一雙愛女

土城凶殺案新北檢警今進行相驗遇害的張家姊妹，死者父親痛失2名愛女癱哭，令人鼻酸。（記者吳仁捷攝）

2025/07/08 11:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警今天相驗新北市土城兇殺案死者張家姊妹遺體，兩姊妹雙親坐在車上，最後進入指認遺體，但雙親都哭癱，其中張父難過到完全無法行走，需旁人攙扶才能進入，張父哀戚哭喊「狠心人奪走我的兩個女兒，我以後怎麼辦」，令旁人動容。

據了解，張家雙親認屍後，哀慟逾恆，張父一度無法應訊；今日相驗結束，初判2名死者遭利刃傷及重要臟器、失血過多休克致死，但確切死因要等到最快明日解剖才能釐清。

請繼續往下閱讀...

檢警原定今天上午9時相驗張家姊妹遺體，因家屬深夜招魂、考量長輩情緒，延到上午10時20分開始相驗；一開始小姨子乾爸、乾媽到場，直呼謝嫌違反家暴令，第一次移送時就應該收押，言語中透露不捨。

今天相驗現場聚集不少張家親人，其中多人說根本無法接受，看到（嫌犯）就想打他洩憤，但檢警未讓謝嫌到場，讓家屬忿忿不平。

上午11時許，張家雙親由小女兒女婿、警方、親友及犯保新北分會人員攙扶下車，緩緩走進相驗室，張家姊妹母親哭到眼紅，父親最後下車，難過到無法行走，還要旁人攙扶，張父走進相驗室時，一路哭喊「狠心人奪走我一對寶貝女兒，我以後怎麼辦…」，令旁人都不捨。

雙親進入相驗室指認，難過到放聲痛哭，因情緒激動，暫時無法製作筆錄，等到情緒平穩才能偵訊。

土城凶殺案今相驗，圖為死者母親進入相驗室；檢警將擇日解剖釐清死因。（記者吳仁捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法