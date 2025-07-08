休假警逛超商聽到「幣商」洗腦退休婦 機警攔截保住她132萬退休金

桃園警分局武陵派出所員警將林男圍捕到案。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/07/08 11:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局武陵派出所警員7日休假到超商購物，聽聞30歲林姓男子正在跟婦人大談虛擬貨幣投資，內容就是詐騙集團慣用伎倆，武陵所所長簡國峻獲報後指派便衣趕往監控，發現男子帶著婦人搭計程車離開，隨即通報警網攔截，警方將林男拉下車時，婦人原本還一頭霧水，得知自己險些淪為詐團肥羊，身懷132萬元現鈔的她，嚇出一身冷汗，退休金差一點就被騙走。

據悉，婦人才剛剛退休，日前看到Line投資群組，她沒多想就加入，期間不停有人推薦虛擬貨幣投資訊息，並要她準備百萬元現金，自稱「幣商」的林男跟她連絡後，2人約在桃園區安東街超商見面，婦人也領出132萬元退休金，準備購買虛擬貨幣，武陵所警員休假前往超商購物，聽到林男跟婦人大談虛擬貨幣投資，並要婦人將百萬元款項交付給他，警員直覺有異通報所長簡國峻，所長立即指派便衣人員趕往監控，發現林男與婦人搭計程車離開，立即通報警網攔截，員警將林男從車內拉下，警方發現林男身上還帶著驗鈔機。

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林男供稱，擔心在超商用驗鈔機數錢太顯眼，才想帶著婦人搭計程車到隱密處交錢、驗鈔，警方訊後依詐欺罪嫌將他移送偵辦；而婦人看到警方還一頭霧水，不知道發生什麼事，經警方勸說才知自己陷入詐騙陷阱，婦人說，林男說交款後就會匯入虛擬幣，沒想到根本就是詐騙集團，所幸警方機警阻止，否則退休金恐怕被騙光。

桃園警分局武陵派出所員警將林男圍捕到案。（記者鄭淑婷翻攝）

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