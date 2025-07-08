假外甥電話向舅舅借錢周轉 老翁險遭騙款145萬元

警方到場勸說老翁打消匯款念頭。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/08 11:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市82歲莊姓老翁上月接到「外甥」電話，對方稱換手機，要舅舅變更連絡電話，隨即表示公司營運出了小差錯，需借款145萬元先墊付給會計，莊翁不疑有他，前往銀行匯款時，銀行員懷疑遭詐通知警方，經合力勸說，又打給真外甥現場確認釐清，確認是詐騙，成功保住老翁積蓄。

北市中山分局建國派出所接獲轄內銀行通報，行內有一莊姓老翁欲臨櫃轉帳145萬元，經行員關懷提問，莊姓老翁對於匯款事由支吾其詞，行員見其神色有異並語帶保留，遂通報警方由警員林晏瑞、柯俊佑到場處理。

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莊翁表示，日前接到假冒其外甥電話，稱換手機號碼，要舅舅變更聯絡電話；之後向舅舅表示，因記錯公司貨款匯款期限，需向其借款145萬元先墊付給會計，之後再歸還。

員警立即察覺為常見詐欺手法，告知莊翁應聯繫妹妹確認該外甥所述情形，經電話及通知外甥現場求證，外甥否認變更電話號碼，且沒有貨款問題，釐清為假冒親友借款詐騙，此時老翁才大夢初醒，打消匯款念頭。

警方呼籲，民眾如接到陌生來電聲稱是親友，並以各種理由請求資金協助時，請務必先掛斷電話，利用其他管道，向本人或是其他親友求證，避免掉入詐騙陷阱。有任何疑問可隨時撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或立即前往派出所求助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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