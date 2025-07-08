丹娜絲颱風後台9線落石 自小客未注意撞上

自小客衝上落石堆，幸無人傷亡。（民眾提供）

2025/07/08 11:22

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早8時台9線發生落石事件，由於南迴屬台東受丹娜絲颱風雨勢影響最鉅者，即使颱風遠離，吸飽雨水的脆弱山壁加上大晴天土崩瓦解，數噸落石從邊坡滑下，一輛自小客疑因未注意車前狀況加上反應不及衝上落石堆，所幸未造成傷亡。

丹娜絲颱風雨勢及驚人風力在南部造成許多損害，南鯤鯓千年檜木牌樓也強風應聲而倒，在台東雖無造成重大毀損，但有起災害卻在今早發生，台9線417公里+800處大鳥段今早8時傳出落石，卻有自小客不慎開上落石堆、進退兩難。

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警方研判，羅姓民眾（男、年約40歲）駕駛自小客行經該處突然落石掉落閃避不及，研判其車速應也頗快，以致未能及時注意車前狀況、反應不及撞上。公路局則表示，保全成了目擊者，事發地附近本就有保全正在巡邏，落石發生不久就目睹自小客一頭開上落石堆，「應該是開得快了點，反應不過來」。

據公路局轉述目擊保全所言，肇事自小客還硬從落石堆上開下，「不論要不要將車開下，人趕緊離開落石堆、以防再有落石砸落才是正確之道」，雖車輛仍能移動，但車主仍僱用拖吊車將其吊走。

警方表示，整起車禍幸無人傷亡，亦無酒駕情事，落石也由公路局南區養護工程處開始清理。公路局表示，災害不見得會在天災發生當下出現，例如地震後土石鬆動，有可能隔一暫子才發生石，或再遇其他外力因素如降雨才發生，目前南迴大晴天，研判可能是山壁本就脆弱，近日吸飽雨水後又遇強烈陽光、高溫，土石內水氣又急劇蒸發流失，這才讓山壁崩落，民眾在天災後仍不得不防。

自小客衝上落石堆，幸無人傷亡。（民眾提供）

自小客衝上落石堆，幸無人傷亡。（民眾提供）

自小客衝上落石堆，幸無人傷亡。（民眾提供）

自小客衝上落石堆，幸無人傷亡。（民眾提供）

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