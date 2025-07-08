掏空農地土石成「天坑」還回填廢棄物 檢警環聯手破獲不法團體

農地原生土石遭挖除販售，深度竟達7公尺，形成怵目驚心的「天坑」。（環境部提供）

2025/07/08 11:17

〔記者黃宜靜／台北報導〕桃園檢警環近日聯手破獲一起不法掏空農地，回填廢棄物案件，查獲吳男與清除業者勾結，利用農地整地名義，將未經妥善處理之營建混合物回填農地。專案小組發動多次搜索行動，並進行夜間埋伏，查扣15輛清除車輛，桃園地檢署偵結起訴11人及4家公司法人。

此案由環境部環境管理署與桃園地檢署、桃園市政府環境保護局及警察局組成之專案小組。犯罪集團手法惡劣，先以親友名義購買桃園市農地，再利用購得的農地向銀行抵押貸款換取現金。隨後，犯罪集團將農地原生土石挖除販售，深度竟達7公尺，形成怵目驚心的「天坑」，接著便載運營建剩餘土石方及大量營建混合物進行回填。專案小組經縝密蒐證，於今年3月由桃檢指揮搜索，並同步開挖3處農地，證實農地確實遭到回填營建混合物，且其中混雜著廢鋼筋、廢木材及廢塑膠等廢棄物。

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環境管理署表示，營建混合物非法回填行為，嚴重破壞農地地力與生態環境，更可能導致土壤及地下水污染，犯嫌及相關集團成員涉犯廢棄物清理法第46條的刑事責任，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科最高新臺幣1500萬元罰金，也提醒土地所有權人若未經主管機關許可，提供土地回填堆置廢棄物，同樣涉犯廢棄物清理法第46條的相關刑責，不可不慎。

環境管理署強調，政府對於破壞國土及污染環境的非法棄置行為絕不姑息，未來將持續透過跨機關的合作機制，運用科技工具稽查，全面打擊環境犯罪鏈。

專案小組發動多次搜索行動，查扣15輛清除車輛。（環境部提供）

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