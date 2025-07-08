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    男子快速道路逼停、驟停30秒 小朋友驚呼「好可怕哦」

    銀色休旅車驟停約30秒。（讀者提供）

    銀色休旅車驟停約30秒。（讀者提供）

    2025/07/08 11:11

    〔記者洪定宏／高雄報導〕7月7日晚間，一名駕駛銀色休旅車的男子，在國道10號及高雄都會區快速道路，不僅跨越槽化線、未開方向燈，甚至出現疑似逼車的危險行為，在快速道路驟停長達約30秒，後方汽車內的小朋友驚呼「好可怕哦」；警方將開出3張罰單，合計最高金額4萬8000元。

    警方強調，針對疑似逼車行為，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，可處6000元至3萬6000元罰金，並當場禁止駕駛，吊扣汽車牌照6個月。

    另外，汽車行駛在高速公路、快速公路，不依規定使用燈光，以及未依標誌、標線、號誌指示行車，各處3000元至6000元罰金。因此，總共3張罰單，最低金額1萬2000元、最高4萬8000元。

    從網路影片可見，銀色休旅車疑似原本要下自由路匝道，突然左偏跨越槽化線，又疑似開車搖晃，被後方汽車按喇叭，並看到駕駛人為年長的「阿北」，原本想讓他先行，不料阿北突然停車長達30秒才離去，嚇得後方汽車打電話報案，車內小朋友更受到驚嚇高呼：「好可怕哦！」

    銀色休旅車（左）未打方向燈且跨越槽化線。（讀者提供）

    銀色休旅車（左）未打方向燈且跨越槽化線。（讀者提供）

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