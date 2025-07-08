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    暑假打工騎車返校車禍！東華大學女大生送醫不治

    女大學生因為機車倒地，頭部重創失去生命跡象。（民眾提供）

    女大學生因為機車倒地，頭部重創失去生命跡象。（民眾提供）

    2025/07/08 11:12

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮東華大學21歲的大三許姓女學生，昨傍晚6點多從西林路往東至舊台9線兆豐農場前，與一輛南下轎車發生擦撞，女學生機車倒地、安全帽也因撞擊後噴飛掉落，造成女生頭部重創，送醫急救不治。校長徐輝明說，女大生是新北板橋人，在校表現優秀，因此將頒發榮譽學位證書。

    校長徐輝明說，許姓女同學是華文系大三學生，第一時間接獲警方通知發生意外，結果令人遺憾，家屬昨晚趕到花蓮處理，對於車禍家屬只希望能夠查出事故真相，校方也將發給家屬許女的榮譽學位證書、學士袍，協助家屬處理身故理賠等事宜。

    警方今天表示，21歲的許姓女大生昨天傍晚6時許，騎乘普通重型機車從鳳林鎮林榮里的西林路往東，23歲駕駛白色轎車的吳姓女子則沿舊台九線北往南，行經舊台9線林榮路221號前路口與機車發生擦撞，女大生機車左前車頭與轎車右前方車頭發生撞擊，造成女大學生人車倒地，安全帽也噴飛，女學生頭部重創，心肺功能停止，救護車人員立即為女騎士現場急救、送醫沿路也實施CPR，但仍在昨夜宣告不治。

    警方表示，駕駛小轎車的吳姓女子酒測值為0、駕照正常，許姓女大學生也持有正常的駕照，警方到場時向同行的大學生詢問，得知學生是暑假外出打工，昨天傍晚打工結束騎機車準備返校，從西林路往東至路口要左轉上支亞干溪橋返回學校，不幸發生意外。

    警方表示，西林路為支線須讓主線林榮路的車輛，而林榮路該路口沒有路口監視器，小轎車也無行車紀錄器，肇事原因將由警方交通事故處理小組進行鑑定。

    警方趕到車禍現場處理，吳姓女子白色轎車右前方被撞壞，女大生機車倒地。（民眾提供）

    警方趕到車禍現場處理，吳姓女子白色轎車右前方被撞壞，女大生機車倒地。（民眾提供）

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