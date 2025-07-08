無罪者求隱私保護難獲支持 法院駁回判決書遮名聲請

養生館陳姓店長涉嫌違反性騷擾防治法，被判決無罪定讞後，要求遮蔽判決書姓名，被橋頭地院駁回。（記者鮑建信攝）

2025/07/08 11:06

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某養生館陳姓店長，替女顧客按摩，涉嫌故意碰觸胸部等處，被依違反性騷擾防治法起訴，經法院判決無罪定讞後，因判決書羅列姓名，影響其名譽和工作，聲請遮蔽判決書姓名，被橋頭地院判決駁回。

據了解，2020年10月4日晚上，被告陳員在店內女顧客按摩，涉嫌刻意碰觸臀部、胸部等處，被橋頭地檢署依涉嫌違反性騷擾防治法提起公訴，地院承辦法官開庭後，認定罪證不足，檢方並未上訴，全案無罪落幕。

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陳男指出，他雖被判決無罪確定後，但因判決書羅列其姓名，嚴重影響他的名譽和生活困擾，甚至很難找到工作，要求遮隱姓名等資訊。

橋頭地院調查，依據法院組織法規定，各級法院及分院應定期出版公報或以其他適當方式，公開裁判書。但其他法律另有規定者，依其規定。前項公開，除自然人姓名外，不含身分證統一編號、出生年月日、住居所及其他足以識別的個資。

因此，裁判書應以適度公開為原則，以調和人民知的權利與資訊隱私權的衝突，判決駁回，陳男仍可上訴。

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