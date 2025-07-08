16歲少年當車手詐款被「黑吃黑」 害阿爸要賠1千萬

王姓男子誤信投資詐騙被騙走1千萬元，法官判擔任車手的黃姓少年和他父親須連帶賠償這筆鉅款。示意圖。（資料照）

2025/07/08 10:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子誤信投資詐騙，拿出1千萬元現金交給16歲黃姓車手，結果黃姓少年錢還沒上繳就被黑吃黑，王男發現被騙後報警，警方循線逮捕黃姓少年，但他拿不出錢來還，被王男提告求償1千萬元，法官認為黃姓少年的父親須連帶負賠償責任，判父子兩人應賠1千萬元。

判決指出，2023年4月，王姓男子看到詐騙集團在Youtube網站投放的股票投資廣告後，起心動念與對方連絡，詐團派出「投資專員」向王男推銷股票投資等訊息，還保證「代為操作投資下注穩賺不賠」；王男信以為真同年7月準備1千萬現金準備加入投資行列，詐騙集團指派16歲黃姓少年假冒「任遠投資公司」外務專員「賴書應」，到王男位於岡山區的住處收款後離去。

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王男投資1千萬元後，發現詐騙集團提供的帳面上確有獲利，但當他想獲利了結時，卻遭百般刁難，此時他才驚覺受騙上當，報警後，警方雖循線逮捕黃姓少年，但錢已不知去向。

黃姓少年落網後坦承犯行，但辯稱錢剛到手，還沒清點就被「黑吃黑」截走，自己也不曉得拿了多少錢，也沒賺到一毛錢；王男不甘損失，提告向黃姓少年求償1千萬元，高雄地方法院簡易庭審理時，法官認定黃姓少年是詐騙集團共犯，須賠償王姓男子損失，加上他尚未成年，因此他的父親也須負起連帶賠償責任，判父子兩人應賠1千萬元，可上訴。

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