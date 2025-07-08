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    土城凶殺案》檢警相驗遺體 乾爹媽稱惡男應收押

    檢警今相驗土城凶殺案中遇害的張家姊妹2人遺體，釐清死因、致命傷；小姨子乾爹幹媽到場，表示謝嫌應收押，而不是讓他交保。（記者吳仁捷攝）

    檢警今相驗土城凶殺案中遇害的張家姊妹2人遺體，釐清死因、致命傷；小姨子乾爹幹媽到場，表示謝嫌應收押，而不是讓他交保。（記者吳仁捷攝）

    2025/07/08 10:37

    〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警今天（8日）在新北市殯儀館相驗土城凶殺案中遇害的張家姊妹2人遺體，釐清死因及致命傷；包括雙親等家屬到場，面對媒體關心，小姨子的乾爹、乾媽說，凶狠謝嫌應該收押，不應該無保飭回，言語中透露無奈。

    據了解，檢警原訂今天上午9時安排張家姊妹2名死者遺體相驗，因家屬7日深夜到現場召魂，向檢方提出延後相驗，檢警順勢推遲相驗時間；但一早新北殯儀館就聚集大量媒體。

    檢警查出，新北市謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子張女報警抓人，7日開庭後尾隨，於新北市土城區撞倒騎機車雙載的妻子、小姨子後，再持刀下車當街狠砍姊妹十餘刀後逃逸，土城警分局隨即逮獲謝嫌，全案朝殺人罪嫌偵辦，今日相驗釐清死因。

    據了解，46歲謝男與42歲張姓妻子結婚多年，育有2女，但夫妻長期不睦，謝男有多次家暴前科紀錄，張女6月25日取得緊急保護令，同時也不再讓謝男探視女兒；謝男5日違反不得接近張姓妻子規定，前往張女住處要搬走私人物品，期間又與張女口角，他怒摔東西咆哮，張女報警，警方依違反保護令將謝男送辦，新北地檢署6日諭令交保。

    謝男開車逃往南部途中，不斷用臉書發文指殺妻子及小姨子，還稱「媽祖保佑我們只到今天」，謝男中途發現被警方尾隨，立即從國三下和美交流道，向彰化分局伸港派出投案，他辯稱，因妻子不讓他探視女兒才逞凶。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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