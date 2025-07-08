災防辦「馬祖王陽明」涉仲介密醫打鳳凰電波 行政院：已調職

刑事局智財大隊近日接獲檢舉，指上溢國際公司涉非法輸入「鳳凰電波」（Thermage FLX）醫療器材，再低價轉賣知名醫美診所，且探頭還重複利用。仲介密醫的行政院災害防救辦公室科長洪明全，訊後20萬元交保。（資料照）

2025/07/08 10:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕刑事局智財大隊近日接獲檢舉，指上溢國際公司涉非法輸入「鳳凰電波」（Thermage FLX）醫療器材，再低價轉賣知名醫美診所，且探頭還重複利用。行政院災害防救辦公室科長洪明全涉嫌仲介密醫，訊後20萬元交保，主嫌黃家四兄弟聲押。行政院人士今（8）日表示，行政院已啟動調查程序，並將其調離主管職。

檢方查出，上溢國際有限公司涉嫌自中國進口未經我國主管機關許可的鳳凰電波探頭，再低價販售給全台10多家醫美診所，其中不乏知名診所，像是名醫李晉良開設的嘉仕美醫美診所。誇張的是，上溢國際負責人黃國祥的弟弟黃培軒未具醫師資格，竟在五星級飯店幫客戶施作鳯凰電波，甚至找來有「馬祖王陽明」封號、行政院災防辦科長洪明全幫忙拉客戶，向五星級飯店訂房。

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檢警於6日兵分多路搜索，並約談上溢國際黃姓四兄弟共12人到案；經檢方複訊，黃國忠、黃國祥、黃千萬、黃培軒聲押禁見，涉入仲介密醫的行政院災防辦科長洪明全以20萬元交保，離開北檢時還因其酒醉友人不斷推擠記者引發混亂。

洪明全交保離去時，一名白衣友人為阻擋媒體拍攝，直接與電子媒體爆發推擠衝突，當媒體與白衣男爭論時，洪明全自己不慎摔倒在地，白衣男則不斷口頭叫囂，驚動台北地檢署法警拿出甩棍戒護，洪與友人隨即快速離去。

針對行政院洪姓科長個人涉及違法案件一事，政院人士表示，政院已啟動調查程序，並將其調離主管職，此案目前仍由檢調單位偵查中，政院將本尊重司法的原則，勿枉勿縱，俟有結果後權責單位會立即給予適當處理，絕不會影響相關業務推動。

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