家暴男當街殺害妻子和小姨子 「廢死聯盟」臉書被網友灌爆

謝姓男子昨日在新北土城當街殺害妻子、小姨子，被警方逮捕送辦。（資料照）

2025/07/08 10:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城區昨日（7日）發生凶殺案，謝姓男子疑因不滿日前違反家暴令時妻子報警抓人，昨開車先撞倒騎機車雙載的妻子和小姨子，接著持刀下車砍死兩人後逃逸，謝男隨後在彰化被捕。此事件駭人聽聞，而許多網友在事件發生後湧入「廢死聯盟」臉書粉絲專頁底下留言，並質疑：「你們想保護的就是這種人？」

昨日在土城當街殺害妻子及小姨子的46歲謝姓凶嫌，過去長期有家暴紀錄，新北地院今年6月才核發緊急保護令，但謝男無視家暴令到妻子家中鬧事被警方逮捕；謝嫌犯案後開車南下逃逸，過程中還不斷用臉書發文稱「自己殺了人」。逃逸途中發現被警方尾隨， 隨即向彰化分局伸港派出所自首。謝嫌向警方供稱，因妻子不讓他探視女兒才逞兇；警方指出，謝嫌被逮時還在警局內崩潰大哭，說自己有精神病，企圖卸責。

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此案引起社會各界關注，也激起網友怒火，有許多網友聞訊後至「廢死聯盟」臉書粉絲專頁的貼文底下留言：「今天又發生當街持刀砍死二人，請問這還可教化嗎？」、「今天那位殺人犯請你們快點接回家去養」、「剛剛又看到一個殺了姊妹臉不紅氣不喘的，你們想保護的就是這種人？」、「請問被殺害的人權呢？支持死刑！」、「跟加害人講人權？受害人就該死？」、「那天你家人突然在路上被砍死了，還廢死嗎？」、「絕對支持死刑，反對廢死。」

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