台中「豐原五口命案」 中檢今驗血查明有無遭毒害

台中「豐原五口命案」，台中地檢署檢察官和法醫，今天將到殯儀館對5人驗血查明有無遭毒害。（記者陳建志攝）

2025/07/08 10:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中王姓一家「豐原五口命案」，至今已有2名被告到案，並查證議員、當鋪業者等11名證人，還查扣15部手機、平板等電子設備進行數位鑑識採證，為了釐清是否遭受毒害身亡，經與家屬溝通，台中地檢署今天將前往殯儀館對5人進行抽血檢驗，查有無下毒反應或加工自殺等因素存在。

據了解，家屬原本不願解剖遺體，經多次懇談後，今天早上檢察官、法醫將至殯議館遺體停放區對5具遺體抽血、送往檢驗，確認死因有無其他因素、查明真相。

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中檢表示，本案相驗時，就由檢察長指派主任檢察官協同檢察官、台中市警局成立專案小組，並在7月4日持法院核發搜索票執行搜索，約談李姓、張姓等2名犯嫌到案說明。

承辦檢察官並在7月5日上午親自率同專案小組前往王家住處實地勘查，全面檢視現場遺留事證，指示專案小組加速進行扣案15部電子設備的數位鑑識採證，並儘速調取關係人的資金流向、刷卡記錄進行交叉比對。

同時間，迅速清查疑似參與黃金投資的林姓、黃姓、周姓等3名證人到案說明投資內容，並通知受理陳情市議員、當鋪業者、銀樓業者、多名死者親友等人到案協查，還原死者生前陳情內容、設定貸款、交易黃金、欠債情形及遭人討債過程，至7月6日止，合計到案被告2名，查證證人11名，調查行動於仍持續進行中，務求釐清真相，以告慰死者及家屬，並對犯罪者嚴查重懲、決不寬貸。

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