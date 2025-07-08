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    台中色房東襲胸女房客8秒 判10月賠20萬

    台中劉姓男子租屋給A女，卻趁機襲胸，台中地院二審判決應賠償A女20萬確定。（記者陳建志攝）

    台中劉姓男子租屋給A女，卻趁機襲胸，台中地院二審判決應賠償A女20萬確定。（記者陳建志攝）

    2025/07/08 07:52

    〔記者陳建志／台中報導〕台中劉姓男子2021年租房子給A女與其丈夫，卻趁載對方去辦水、電、瓦斯用戶變更時，兩度在車上撫摸A女胸部共8秒，A女提告性騷擾與強制猥褻，刑事部分判刑確定，民事部分一審判劉男須賠償20萬元；劉男否認涉案，認為錄音經過剪接變造，不過台中地院法官認定劉男藉機觸碰A女胸部屬實，駁回上訴，全案確定。

    判決指出，劉姓男子出租房子給A女和她的先生，2021年4月16日相約進行水、電、瓦斯用戶變更，雙方碰面後因A女路不熟坐上劉男的車，劉男藉口與A女共進午餐，卻先在車上播上裸露影片給A女看，接著趁機伸右手摸A女左胸2至3秒。

    A女受到驚嚇，但礙於必須辦水、電、瓦斯用戶變更，故隱忍不發，沒想到辦完後回程途中，劉男又起邪念，再度襲胸5秒強制猥褻得逞，A女事後提告，求償精神撫慰金50萬元。

    劉男刑事部分，一審依性騷擾罪，處拘役50日，強制猥褻罪則處有期徒刑10月，經上訴最高法院被駁回確定。民事部分，則否認有對A女有性騷擾、強制猥褻行為，認為她所提出自製錄音光碟經剪接、變造已聲請鑑定。

    法官勘驗車內錄音光碟，劉男表示「為什麼要碰妳胸部，就是左邊」，認定劉男確實在車上藉機碰觸A女的胸部，認定有強制猥褻、性騷擾行為，一審台中地院簡易庭判劉男要賠20萬元，劉男不服上訴二審。

    劉男強調，原審對於7大具體疑點及10項聲請調查證據事項都沒說明不採信理由；但台中地院法官認為，從錄音光碟，可認定劉男對於A女確有性騷擾及強制猥褻行為，侵害A女的人格權，駁回上訴，全案確定。#

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