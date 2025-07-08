台南首例違停釀死列高風險駕駛 15人名單公開

南市公布第11批高風險駕駛名單。（南市交通局提供）

2025/07/08 08:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市交通局交通事件裁決中心公布第11批高風險駕駛事件名單，共15案駕駛因違規肇事導致死亡，遭裁罰並公告。其中首度將「違停」導致死亡事故列入高風險駕駛事件，駕駛人除被吊銷駕照，3年內不得再考。

交通局指出，這起首例為1名林姓男子，將車輛違規停放在路口轉彎處的行人穿越道上，導致後方右轉大貨車與直行機車發生擦撞，造成機車乘客送醫不治。雖非直接肇事駕駛，但其違停行為明顯妨礙交通安全，被認定為重大違規，依法裁處並公告。

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交通局表示，這次共公告15件，違規地點包括新營4件、六甲3件、將軍2件，以及中西區、永康區、新化、官田、西港、下營等地，均屬重大事故。

台南市自2023年8月施行「高風險駕駛事件資訊公開作業原則」，針對汽車駕駛人違規致人重傷或死亡，或其他受社會矚目的交通事件，在裁決處分後去識別化公布資訊。

交通局強調，此次案例顯示即使非事故當事人，只要違規行為造成嚴重後果，也將依法列為高風險駕駛。藉由資訊公開機制，除對違規者加強警惕，也期望全體駕駛人養成防禦駕駛觀念，避免違停、違規超車、闖紅燈等高風險行為，維護行車安全。

南市公布第11批高風險駕駛名單。（南市交通局提供）

南市公布第11批高風險駕駛名單。（南市交通局提供）

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