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    兇殘至極！土城惡男當街殺妻與小姨子 行兇畫面曝光

    謝姓惡男行兇當下的行車紀錄器影片曝光。（圖擷取自記者爆料網）

    謝姓惡男行兇當下的行車紀錄器影片曝光。（圖擷取自記者爆料網）

    2025/07/07 23:52

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北土城週一（7日）發生令人髮指的命案，謝姓惡男不滿妻子申請保護令將他趕出門，上午埋伏在原住所附近，看到妻子和小姨子出現後，開車狠狠衝撞2人，接著下車砍殺姊妹倆，最後這對姊妹傷重不治。今晚有謝姓惡男行兇當下的行車紀錄器影片曝光，畫面十分兇殘。

    據警方調查，謝男過去就有多次家暴妻子的紀錄，6日晚間又因為施暴，妻子報警處理，警方為其聲請緊急保護令並要求謝男搬離。沒想到隔天謝男違反保護令，埋伏在土城明德路二段的住所附近，看到妻子和小姨子出現，持刀砍殺姊妹倆，行兇得逞後駕車逃逸，事後謝男還在臉書狂發限時動態，表示已經老婆與小姨子殺害，還稱自己「好心提醒」妹夫快去醫院，因為「你老婆已經被我殺了」。

    謝男行凶逃逸後就被新北警方鎖定車牌，並進行全面通報。謝男一路從國道3號往南走，中途發現被警方尾隨，又發限動說「（國道警察）在跟我，要抓我了」。之後謝男在彰化和美交流道下國道，於距離最近的彰化縣和美警分局伸港分駐所投案。

    謝男行兇過程正好被停在附近車輛的行車紀錄器拍下，1分多鐘的影片7日晚間在網上曝光，引發熱議。畫面中可以看到，受害姊妹倆騎上機車準備出門時，謝男駕駛一輛白色休旅車從後方猛撞，姊妹倆被撞倒在地後，謝男手持刀子和棍子從車上下來，先衝向穿著黃色雨衣的小姨子一頓猛砸猛砍，身穿粉紅色雨衣的姊姊為了救妹妹，將謝男推開並與其展開拉扯，但謝男仍繼續對小姨子補刀，接著就將攻擊目標轉向妻子，狠狠捅了好幾刀。之後有多名路人上前阻止，謝男隨後上車逃逸。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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