7/7 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

7月7日開獎的第114000164期今彩539頭獎及第114000054期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

2025/07/07 22:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月7日開獎的第114000164期今彩539頭獎及第114000054期威力彩頭獎摃龜。

第114000054期威力彩中獎號碼為「第一區：07、09、14、23、37、38。第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共36注中獎，每注可得2萬元；伍獎共182注中獎，每注可得4000元；陸獎共1510注中獎，每注可得800元；柒獎共2312注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3519注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8498注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9907注中獎，每注可得100元。

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第114000164期今彩539中獎號碼為「14、25、27、35、38」。頭獎摃龜；貳獎共224注中獎，每注可得2萬元；參獎共6309注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8314注中獎，每注可得50元。

第114000164期39樂合彩中獎號碼為「14、25、27、35、38」。四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共409注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5520注中獎，每注可得1125元。

第114000164期3星彩中獎號碼為「393」。壹獎共47注中獎，每注可得5000元。

第114000164期4星彩中獎號碼為「9685」。壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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