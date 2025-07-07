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    倒垃圾變罰單？ 彰化市最新罰單地雷「在這裡」

    吳姓民眾要去彰化市三民路倒垃圾，因跨越雙黃線到對向車道被檢舉。（民眾提供）

    吳姓民眾要去彰化市三民路倒垃圾，因跨越雙黃線到對向車道被檢舉。（民眾提供）

    2025/07/07 22:22

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕倒個垃圾也會被開單？彰化市吳姓民眾表示，她一早去彰化市三民路晨間定點倒垃圾，結果就收到「跨越雙黃線」的罰單，原來是被檢舉開單，讓她倒個垃圾的代價就花了900元！彰化警方表示，民眾應遵守交通規則，只要一經檢舉屬實就會開單告罰。

    吳姓民眾指出，她在上午6點多騎著機車去三民路倒垃圾，因為三民路晨間定點倒垃圾的人很多，她從三民路往陽明國中方向騎去，因為垃圾車在左側的兒童公園，就打了方向燈，穿越馬路到對向去倒垃圾。

    吳姓民眾強調，她接到罰單後，知道自己跨越雙黃線確實不對，但靠近兒童公園的三民路段，全部都是雙黃線，應該檢討部分路段是否可改成黃色虛線。

    彰化市清潔隊表示，彰化市三民路的晨間定點收運垃圾，這是全彰化縣定點收運量最大的一站，收運的垃圾、生熟廚餘都是全市定點之冠，因為倒垃圾的人很多，都會請民眾務必要遵守交通規則，避免違規被開單。

    有民眾也指出，彰化市三民路已是「罰單地雷區」，大多數都是一早去倒垃圾被檢舉，如果是跨越雙黃線就是罰900元，要是同時又未打方向燈，就要再罰1200元，加起來就要罰2100元，難怪路邊有立「加強取締違規車輛」告示牌。

    彰化警分局表示，跨越雙黃線或是未打方向燈， 一旦接獲檢舉，都會檢視照片與連續畫面來判定，一旦違規屬實就會開單告罰，如果有以上兩項違規，就會依規定開罰。

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