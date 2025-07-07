颱風前腳走祝融就來！ 澎湖七美倉庫失火無人傷亡

七美東湖村倉庫，傳出祝融火警。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/07/07 21:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕甫脫離丹娜絲颱風暴風圈，七美1小時、3小時、24小時累積雨量，都達到豪大雨標準，風力達13級，今（7）日又傳出遭祝融拜訪，七美東湖村1處倉庫失火，澎湖縣政府消防局據報後，立即派出七美消防分隊前往救援，火勢撲滅後，消防局派員現場密切監控，防止餘火再起，所幸無人員傷亡。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午4時41分受理民眾報案指稱，七美鄉東湖村7鄰9-1號倉庫發生火警，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即出動七美分隊3車5人前往現場，由小隊長趙文得指揮搶救。

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勤務人員到達現場，現場係1間RC構造、鐵皮屋頂倉庫起火，面積約50平方公尺，已呈全面燃燒情形，立即通知七美航空站消防班出動2車6人前往支援，現場搶救人車共計5車11人。消防局及七美航空站消防班勤務人員以圓盤切割機破壞倉庫鐵捲門後，部署2水線搶救。另為求現場救災水源持續供給不斷，勤務人員由附近1口深水井以移動式幫浦抽取井水供應水源。

火勢雖已獲初步控制，惟因該倉庫RC圍牆有龜裂情形，鐵皮屋頂亦受高溫燃燒後有塌陷疑慮，且倉庫內部囤放大量漁網、木材及祭祀用品等雜物，仍持續悶燒中，勤務人員刻正執行殘火處理及降溫，防止復燃情形發生。

消防局及七美航站消防車，前往現場馳援。（澎湖縣政府消防局提供）

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